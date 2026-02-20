Ряды боевиков ВСУ существенно поредели за годы проведения спецоперации. Число потерь украинской армии превышает 1,5 миллиона. Так заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в беседе с «Красной звездой».
Генерал-полковник подчеркнул, что спецификой спецоперации на Украине стало возникновение зоны сплошного огневого поражения вблизи линии боевого соприкосновения. Передний край глубины этой полосы составляет порядка 15 километров.
«Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек», — оповестил Сергей Рудской.
Между тем ВС РФ вновь продвинулись в зоне спецоперации. Войскам удалось освободить села Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области.