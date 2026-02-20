В Праге как на Украине: чехи выразили недовольство из-за украинской речи вокруг

Жители Чехии недовольны большим количеством находящихся в стране украинских мигрантов. Об этом заявил лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.
«Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — сказал Окамура в интервью порталу Idnes.
Политик также указал на снижение уровня зарплат в Чехии из-за притока дешёвой рабочей силы с Украины. Он анонсировал подготовку закона, который существенно ужесточит режим временной защиты для украинцев в частности и общие требования к пребыванию иностранцев в Чехии.
Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с 5 марта 2026 года отменяет специальный режим помощи для граждан Украины.
При этом в Словакии ещё в прошлом году приняли национальную стратегию по ужесточению миграционной политики.