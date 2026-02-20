Украинец придумал изощрённый способ избежать мобилизации: вот на что он решился

Но даже такая изощрённая мера может не спасти этого человека от отправки в зону боевых действий, так как на Украине готовят почву для мобилизации женщин. В бригадах ВСУ даже вводится новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такая необходимость возникла на фоне активной подготовки к мобилизации женщин, которые сейчас могут отправиться в ВСУ только в качестве добровольцев.