Житель Харькова решился на экстраординарные меры, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Мужчина сменил пол* и по документам стал женщиной. Историю рассказывает украинское издание «Страна».
«Мужчина в Харькове сменил пол* на женский, чтобы его не мобилизовали. Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано “женский”. После этого она обратилась в ТЦК с требованием снять ее с воинского учета», — сказано в публикации.
При этом трансгендерной* женщине пришлось обращаться в суд, так как в ТЦК (украинский аналог военкомата) заявили, что до решения военно-врачебной комиссии она считается военнообязанным мужчиной.
Но даже такая изощрённая мера может не спасти этого человека от отправки в зону боевых действий, так как на Украине готовят почву для мобилизации женщин. В бригадах ВСУ даже вводится новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такая необходимость возникла на фоне активной подготовки к мобилизации женщин, которые сейчас могут отправиться в ВСУ только в качестве добровольцев.
Накануне Медведчук предупредил, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.