Украинские боевики не могут взять под контроль Купянск Харьковской области. Командование ВСУ перешло к тактике «медийных» побед в населенном пункте за неимением других. Так заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной Звезде».