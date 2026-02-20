Генштаб ВС России раскрыл новую «тактику» ВСУ: они перешли к «медийным» победам за неимением других

Украинские боевики не могут взять под контроль Купянск Харьковской области. Командование ВСУ перешло к тактике «медийных» побед в населенном пункте за неимением других. Так заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной Звезде».
Генерал-полковник считает, что ВСУ осознают невозможность взятия Купянска. ВС России активно наступают.
«Суть ее [тактики медийных побед] заключается в демонстрации мнимых успехов ВСУ на этом направлении. В настоящее время продолжается уничтожение блокированных на восточном берегу реки Оскол формирований украинской армии», — прокомментировал Сергей Рудской.
Он также назвал число потерь в рядах ВСУ за годы проведения СВО. По словам генерал-полковника, они превысили уже 1,5 миллиона человек.