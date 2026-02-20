Развожаев: В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу 20 февраля. При этом сбито уже 16 дронов, информировал губернатор Михаил Развожаев.
«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который скорее всего находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале.
Также Развожаев сообщил, что из-за атаки дронов выбиты стёкла в двух многоквартирных домах, 6 частных домовладений получили повреждения.
Накануне в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что силы ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ вечером 19 февраля над различными российскими регионами.
Также сообщалось, что в небе над Краснодарским краем вечером 19 февраля сбили 12 беспилотников за четыре часа.