Развожаев: В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина

Губернатор рассказал об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу 20 февраля. При этом сбито уже 16 дронов, информировал губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который скорее всего находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале.

Также Развожаев сообщил, что из-за атаки дронов выбиты стёкла в двух многоквартирных домах, 6 частных домовладений получили повреждения.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что силы ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ вечером 19 февраля над различными российскими регионами.

Также сообщалось, что в небе над Краснодарским краем вечером 19 февраля сбили 12 беспилотников за четыре часа.

