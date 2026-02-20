Мужчина бросил гранату в полицейских в Черновицкой области Украины

Двое полицейских получили ранения, когда неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль, в котором они находились. Это произошло в украинском городе Черновцы, информирует агентство УНИАН.
«Неизвестный бросил гранату в служебное авто полиции в Черновицкой области: ранены двое полицейских. Введена спецоперация», — сказано в публикации.
Сообщается, что оба полицейских переданы медикам, которые оказывают им помощь.
О подобных инцидентах, происходящих в разных регионах Украины, ранее сообщалось регулярно.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный открыл стрельбу из автомата во дворе.
Как сотрудник ТЦК (украинский аналог военкомата) начал стрелять по гражданским под Житомиром, читайте здесь на KP.RU.
Накануне на западе Украины мужчина бросил гранату в группу людей, три человека пострадали.