В Генштабе ВС РФ рассказали об особенности СВО: что такое «зона сплошного огневого поражения»

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, первый заместитель Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской назвал одну из особенностей боевых действий в рамках СВО. Генерал-полковник сообщил о появлении зон «сплошного огневого поражения». На этих участках противник подвергается массированному огню. Так Сергей Рудской рассказал в беседе с «Красной звездой».
Генерал уточнил, что в указанных зонах идет постоянная «охота» за живой силой врага и образцами военной техники. Это позволяет не дать противнику сосредоточить свои средства вблизи линии боевого соприкосновения.
«Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — подытожил Сергей Рудской.
Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, войска НАТО активно расширяют на фоне якобы неизбежности военного столкновения с Россией. Под надуманным предлогом страны альянса меняют систему мобилизационного развертывания.