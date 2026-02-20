Военный из Приморья получил медаль «За отвагу» за спасение 70 человек на СВО

Гвардии ефрейтор Достон Бекназаров, санитар мотострелкового батальона из Приморского края, совершил настоящий подвиг в зоне спецоперации в Запорожской области. Во время прорыва оборонительных рубежей противника он под шквальным огнем вытаскивал раненых бойцов, выбирая безопасные маршруты в считанные секунды. Благодаря его мужеству и профессионализму удалось спасти около 70 сослуживцев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".