Командир Краун: «Град» уничтожил сразу несколько расчетов беспилотников ВСУ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Реактивная система залпового огня «Град» группировки войск «Центр» одним залпом уничтожила несколько расчетов беспилотников ВСУ на добропольском направлении. Об этом рассказал командир машины с позывным Краун в видео, предоставленном Минобороны РФ.
«Было выявлено в лесу большое скопление операторов БПЛА: взлеты FPV-дронов, взлеты “Бабы-яги”. Так как мы накрываем площадью, мы выехали, отработали и поразили сразу несколько расчетов», — сказал боец.
В Минобороны рассказали, что точки запуска БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника были обнаружены российскими операторами беспилотников. Для более эффективного поражения площадной цели был задействован расчет РСЗО «Град».
«Морпехи оперативно выдвинулись на позицию, развернули боевую машину и нанесли огневое поражение по заданному району. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей», — добавили в военном ведомстве.