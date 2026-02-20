ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 28 блиндажей с военными

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 13 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 9 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
