ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 28 блиндажей с военными

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 28 блиндажей и укрытий с солдатами, а также 5 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 13 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 9 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
