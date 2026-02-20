Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра

«В ходе боевого вылета беспилотников операторам удалось обнаружить пункты временной дислокации противника в подвальных помещениях заброшенных полуразрушенных зданий, а также передвижение бронеавтомобилей ВСУ по одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. После получения координат операторы FPV-дронов точно и быстро уничтожили пункт временной дислокации и бронеавтомобили ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что несмотря на сложные метеоусловия, скрытное расположение противника и противодействие вражеских систем РЭБ, расчеты ударных FPV-дронов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение ВСУ и выполняют боевые задачи по уничтожению противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.