Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра

«В ходе боевого вылета беспилотников операторам удалось обнаружить пункты временной дислокации противника в подвальных помещениях заброшенных полуразрушенных зданий, а также передвижение бронеавтомобилей ВСУ по одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. После получения координат операторы FPV-дронов точно и быстро уничтожили пункт временной дислокации и бронеавтомобили ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей», — информировали в ведомстве.