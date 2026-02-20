Генштаб ВС России оценил обстановку в зоне СВО: об итогах 2025 года и «зонах сплошного огневого поражения»

В зоне проведения спецоперации создали участки «сплошного огневого поражения». Они представляют собой территории, на которых войска ведут «охоту» за военными средствами и личным составом врага. Об этом подробно рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской в беседе с «Красной звездой».
Генерал-полковник оценил обстановку в зоне проведения СВО. По его данным, в прошлом году стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ. Попытки Киева и «западных кураторов» остановить продвижение российских войск завершились провалом, указал начальник Главного оперативного управления Генштаба.
«Опыт специальной военной операции вскрыл новые тенденции в ведении боевых действий в современных условиях. В первую очередь это значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», — продолжил Сергей Рудской.
Он уведомил, что ВС РФ также усовершенствовали методы разведки, контрбатарейной борьбы, постановки минных заграждений и решения других задач. Робототехнические комплексы теперь применяют в процессах доставки боеприпасов и эвакуации раненых.
Касаемо появления «зон сплошного огневого поражения», генерал отметил, что эти полосы уходят на глубину до 15 километров. Здесь войска ВСУ подлежат поражению за счёт массированного применения огневых средств и БПЛА.
«В таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления», — заключил Сергей Рудской.
Он также назвал число потерь среди личного состава ВСУ. За время проведения СВО украинская армия утратила 1,5 миллиона боевиков. За прошлый год ВСУ потеряли порядка 500 тысяч человек.
По словам генерал-полковника, за неимением побед в Купянске украинские боевики перешли к новой тактике. ВСУ понимают, что не могут взять под контроль важный населенный пункт. Командование ВСУ перешло к тактике «медийных» побед в Купянске, объяснил Сергей Рудской.