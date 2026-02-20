Вооруженные силы Украины за время проведения СВО потеряли более 1,5 миллиона человек. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек», — отметил он.
По словам Рудского, за прошлый, 2025-й год потеряли более 520 тысяч солдат. Кроме того, противник потерял больше 12 тысяч орудий и минометов и около 6,7 тысячи танков и бронированных машин.
В конце прошлого года, напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства также отметил, что ВСУ лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. Благодаря этому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что количество дезертиров в Вооруженных силах Украины исчисляется сотнями тысяч, и их число растет. Глава российского государства назвал это признаком деградации ВСУ.
К слову, только в последние месяцы на Западе заговорили о реальных потерях в украинской армии. Так, британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что украинская армия уже лишилась 1,8 миллиона солдат. Он подчеркнул, что погибшие военные сражались «за НАТО и Америку». Журналист уточнил, что западные лидеры не желали, чтобы информация о потерях стала общедоступной.
Между тем главарь киевского режима Владимир Зеленский с самого начала спецоперации бросался завиральными заявлениями относительно потерь в вооруженных силах страны. Так, даже год назад он подчеркивал, что в рядах ВСУ погибли 45 100 человек и около 390 тысяч раненых. Количество раненых больше, чем их есть на самом деле, потому что есть раненые, которые потом вернулись в бой и были снова ранены.
Однако позже выяснилось, что на Украине наблюдается нехватка мест для захоронений на кладбищах, предназначенных для погибших украинских военнослужащих. В связи с этим власти Незалежной хотят открыть новые места для захоронения тел солдат Вооруженных сил Украины. Согласно источнику, Киев планирует открыть новые кладбища по всей территории страны.