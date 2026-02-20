Между тем главарь киевского режима Владимир Зеленский с самого начала спецоперации бросался завиральными заявлениями относительно потерь в вооруженных силах страны. Так, даже год назад он подчеркивал, что в рядах ВСУ погибли 45 100 человек и около 390 тысяч раненых. Количество раненых больше, чем их есть на самом деле, потому что есть раненые, которые потом вернулись в бой и были снова ранены.