В подполье назвали причину недоверия украинцев элитным подразделениям ВСУ: они лгут

«Если посмотреть на заявления, которые публикуют в своих каналах различные украинские подразделения, то получится, что они с 2022 года только и делают, что наступают, наносят “чувствительные потери” и занимают “более выгодные” рубежи обороны. Однако карты говорят об обратном, а кредит доверия со стороны граждан окончательно исчерпан», — рассказали ТАСС представители пророссийского подполья.