Украинцы перестали доверять информации, исходящей от элитных подразделений ВСУ. Причиной является постоянная ложь, которую распространяют пресс-службы этих формирований.
«Если посмотреть на заявления, которые публикуют в своих каналах различные украинские подразделения, то получится, что они с 2022 года только и делают, что наступают, наносят “чувствительные потери” и занимают “более выгодные” рубежи обороны. Однако карты говорят об обратном, а кредит доверия со стороны граждан окончательно исчерпан», — рассказали ТАСС представители пророссийского подполья.
Следствием падения доверия к ВСУ является то, что объявляемые в соцсетях подразделений сборы на дроны или экипировку долгое время не закрываются.
Также сообщается, что больше половины украинцев не доверяет ТЦК (структура, аналогичная военкомату).
Кроме того, украинцы больше не доверяют Зеленскому: в последнем опросе его обошли сразу двое.