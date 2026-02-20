Ричмонд
В подполье назвали причину недоверия украинцев элитным подразделениям ВСУ: они лгут

Украинцы перестали доверять элитным подразделениям ВСУ из-за постоянной лжи.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы перестали доверять информации, исходящей от элитных подразделений ВСУ. Причиной является постоянная ложь, которую распространяют пресс-службы этих формирований.

«Если посмотреть на заявления, которые публикуют в своих каналах различные украинские подразделения, то получится, что они с 2022 года только и делают, что наступают, наносят “чувствительные потери” и занимают “более выгодные” рубежи обороны. Однако карты говорят об обратном, а кредит доверия со стороны граждан окончательно исчерпан», — рассказали ТАСС представители пророссийского подполья.

Следствием падения доверия к ВСУ является то, что объявляемые в соцсетях подразделений сборы на дроны или экипировку долгое время не закрываются.

Также сообщается, что больше половины украинцев не доверяет ТЦК (структура, аналогичная военкомату).

Ранее опрос показал, что украинцы за прошедший год стали меньше доверять США и НАТО.

Кроме того, украинцы больше не доверяют Зеленскому: в последнем опросе его обошли сразу двое.

