В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

МЧС России сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в Пермском крае с 07:00 20 февраля. В соседних с Прикамьем регионах зафиксированы беспилотные летательные аппараты.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — отметили в краевом министерстве территориальной безопасности.
Жителей Пермского края просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112». На территории региона возможно ограничение мобильной связи.
Ранее режима «Беспилотная опасность» в Прикамье вводили 12 и 17 февраля.