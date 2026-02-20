Ричмонд
В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

У границ региона зафиксированы беспилотные летательные аппараты.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в Пермском крае с 07:00 20 февраля. В соседних с Прикамьем регионах зафиксированы беспилотные летательные аппараты.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — отметили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Жителей Пермского края просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112». На территории региона возможно ограничение мобильной связи.

Ранее режима «Беспилотная опасность» в Прикамье вводили 12 и 17 февраля.