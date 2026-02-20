Слюсарь: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в двух районах Ростовской области

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на пятницу 20 февраля. Российские силы ПВО отразили атаку. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал чиновник в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что информации о пострадавших или разрушениях не поступала.
В то же время в Севастополе погиб мирный житель, его смертельно ранило осколками при атаке беспилотников ВСУ. При этом было сбито 16 дронов, информировал губернатор Михаил Развожаев.
Напомним, в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области.
Также сообщалось, что в небе над Краснодарским краем вечером 19 февраля сбили 12 беспилотников за четыре часа.