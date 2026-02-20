Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в двух районах Ростовской области

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на пятницу 20 февраля. Российские силы ПВО отразили атаку. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал чиновник в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что информации о пострадавших или разрушениях не поступала.

В то же время в Севастополе погиб мирный житель, его смертельно ранило осколками при атаке беспилотников ВСУ. При этом было сбито 16 дронов, информировал губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области.

Также сообщалось, что в небе над Краснодарским краем вечером 19 февраля сбили 12 беспилотников за четыре часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше