Список требований главы евродипломатии Каи Каллас к России представляет собой письма «на деревню дедушке» и «воем на луну». В ЕС осознают свое политическое бессилие и злятся от этого. Каллас же и вовсе выпала из реальности. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля, демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, воя на луну от злости и политического бессилия», — отметил парламентарий.
Белик добавил также, что Каллас все никак не поймет, что Евросоюз выпал из переговорного процесса. И, по сути, пишет письма на «деревню дедушке», а точнее, самой себе. Ведь ее творчество всерьез уже никто не воспринимает.
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями в адрес России по Украине. В документе содержатся уже хорошо известные, но нереализуемые требования: в частности, сокращения российской армии и вывод ее из соседних стран, а также выплата репараций.
При этом даже ЕС со скепсисом относится к требованиям главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России по Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эстонка Кая Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке этой внешнеполитической службы Евросоюза.