Житель Брянской области пострадал при ночной атаке ВСУ

Украинские дроны атаковали Брянскую область, пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 февраля украинские боевики нанесли удары по Брянской области. Атака пришлась на населенный пункт Суземка. В результате налета дронов ВСУ пострадал мирный житель. Об этом оповестил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он сообщил также о повреждениях на земле. Удары пришлись по легковым автомобилям. Всего повреждены два авто. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

«ВСУ атаковали FPV — дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Александр Богомаз.

Кроме того, ВСУ попытались ударить по объектам на территории Ростовской области. Атака отражена, уведомил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

