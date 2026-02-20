Житель Брянской области пострадал при ночной атаке ВСУ

В ночь на 20 февраля украинские боевики нанесли удары по Брянской области. Атака пришлась на населенный пункт Суземка. В результате налета дронов ВСУ пострадал мирный житель. Об этом оповестил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.