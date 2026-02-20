Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отменили выплаты при заключении контракта для участия в СВО

Остальные меры поддержки сохранены.

Источник: Reuters

Выплата в 100 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО приостановлена в Перми, сообщили в администрации города.

В редакцию «АиФ-Прикамье» обратилась жительница Перми, муж которой сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Женщина объяснила, что при заключении контракта её супруг получил разовые региональные и федеральные выплаты, а вот 100 тысяч рублей от муниципалитета так и не пришли, хотя заявление на их получение мужчина писал.

«Действительно, данная выплата была приостановлена. При этом сохраняются и реализуются различные социальные меры поддержки для участников СВО и их семей», — прокомментировали в мэрии.

Выплата была приостановлена с октября 2025 года.

В администрации города напоминают, что в Перми продолжают действовать такие меры поддержки как:

1. Предоставление земельных участков для награждённых званием Героя России или орденами. При этом в собственности у заявителя не должно быть других земельных участков.

2. Единовременные денежные выплаты семьям погибших участников СВО.

3. Единовременная материальная помощь семьям участников СВО, находящимся в чрезвычайной жизненной ситуации.

4. Меры поддержки в сфере образования:

— освобождение от платы за присмотр и уход за детьми, которые ходят в детский сад.

— бесплатное питание для учащихся 5−11 классов.

— первоочередное право на зачисление в муниципальные образовательные организации.

— бесплатное посещение детских секций, кружков, творческих коллективов.

5. Меры поддержки в сфере культуры, спорта, оздоровления:

— льготное посещение культурно-досуговых и массовых мероприятий, спектаклей, игровых и концертных программ.

— льготное посещение объектов спорта, спортивных секций.

6. Организация отдыха детей в каникулярное время;

7. Предоставление права на получение сертификатов, компенсаций за путёвки в детские оздоровительные лагеря.

8. Меры поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

— освобождении от начисления пеней за несвоевременную плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт.

— отсрочка арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, на период прохождения военной службы, а также расторжение договоров аренды без применения штрафов.

— освобождение от текущей платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма на территории Перми (планируется к реализации после 01.04.2026).

Также при заключении контракта выплачивается 1 млн рублей от региона и 400 тысяч рублей от федерации. Эти выплаты сохранены.

Узнать о обо всех муниципальных мерах поддержки можно на сайте или по телефону: 217−33−70. Консультации по вопросам службы по контракту и выплатам можно получить по телефону: 217−33−80. О региональных мерах поддержки можно узнать на сайте Минтрудсоцразвития.