В Перми отменили выплаты при заключении контракта для участия в СВО

Выплата в 100 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО приостановлена в Перми, сообщили в администрации города.
В редакцию «АиФ-Прикамье» обратилась жительница Перми, муж которой сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Женщина объяснила, что при заключении контракта её супруг получил разовые региональные и федеральные выплаты, а вот 100 тысяч рублей от муниципалитета так и не пришли, хотя заявление на их получение мужчина писал.
«Действительно, данная выплата была приостановлена. При этом сохраняются и реализуются различные социальные меры поддержки для участников СВО и их семей», — прокомментировали в мэрии.
Выплата была приостановлена с октября 2025 года.
В администрации города напоминают, что в Перми продолжают действовать такие меры поддержки как:
1. Предоставление земельных участков для награждённых званием Героя России или орденами. При этом в собственности у заявителя не должно быть других земельных участков.
2. Единовременные денежные выплаты семьям погибших участников СВО.
3. Единовременная материальная помощь семьям участников СВО, находящимся в чрезвычайной жизненной ситуации.
4. Меры поддержки в сфере образования:
— освобождение от платы за присмотр и уход за детьми, которые ходят в детский сад.
— бесплатное питание для учащихся 5−11 классов.
— первоочередное право на зачисление в муниципальные образовательные организации.
— бесплатное посещение детских секций, кружков, творческих коллективов.
5. Меры поддержки в сфере культуры, спорта, оздоровления:
— льготное посещение культурно-досуговых и массовых мероприятий, спектаклей, игровых и концертных программ.
— льготное посещение объектов спорта, спортивных секций.
6. Организация отдыха детей в каникулярное время;
7. Предоставление права на получение сертификатов, компенсаций за путёвки в детские оздоровительные лагеря.
8. Меры поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
— освобождении от начисления пеней за несвоевременную плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт.
— отсрочка арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, на период прохождения военной службы, а также расторжение договоров аренды без применения штрафов.
— освобождение от текущей платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма на территории Перми (планируется к реализации после 01.04.2026).
Также при заключении контракта выплачивается 1 млн рублей от региона и 400 тысяч рублей от федерации. Эти выплаты сохранены.
Узнать о обо всех муниципальных мерах поддержки можно на сайте или по телефону: 217−33−70. Консультации по вопросам службы по контракту и выплатам можно получить по телефону: 217−33−80. О региональных мерах поддержки можно узнать на сайте Минтрудсоцразвития.