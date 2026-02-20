В Перми отменили выплаты при заключении контракта для участия в СВО

В редакцию «АиФ-Прикамье» обратилась жительница Перми, муж которой сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Женщина объяснила, что при заключении контракта её супруг получил разовые региональные и федеральные выплаты, а вот 100 тысяч рублей от муниципалитета так и не пришли, хотя заявление на их получение мужчина писал.