Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки БПЛА действовала в Самарской области ночью 20 февраля

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 февраля в Самарской области действовала угроза атаки беспилотников. Сообщение с предупреждением появилось в официальном приложении МЧС около 03.00 по местному времени.

Примерно в 07.00 угрозу атаки отменили. Таким образом, в регионе она действовала около четырех часов. В это время в области ограничивали мобильный интернет. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях с мобильным интернетом. Прямо сейчас читайте: когда в Самарскую область придет оттепель, прокуратура требует вернуть приватизированный кинотеатр «Космос».

Больше никакого влияния на жизнь в губернии угроза не повлияла. Аэропорт Курумоч работает по расписанию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше