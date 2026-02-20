«Антитеррористическое подразделение “Горыныч” регионального Управления ФСБ России ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — сообщили в управлении.
ФСБ: у Димитрова уничтожены диверсанты ВСУ при попытке обойти позиции РФ
