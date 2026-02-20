«Завуалированный намек»: в Британии рассказали, кого боится Зеленский на переговорах

Напомним, что трехсторонняя встреча России, Украины и Соединенных Штатов завершилась в среду, 18 февраля. Стороны обсуждали вопросы в рамках заключения мирной сделки около двух часов. Как отмечал позже глава российской делегации Владимир Мединский, беседы проходили тяжело, однако они были деловыми. Отмечается, что Москва продолжает придерживаться своих принципов в переговорах.