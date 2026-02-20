Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что боится жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались», — сказал в статье журналист издания, присутствовавший в Женеве.
По его словам, опасение было вызвано тем, что Мединский может заблокировать любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.
Напомним, что трехсторонняя встреча России, Украины и Соединенных Штатов завершилась в среду, 18 февраля. Стороны обсуждали вопросы в рамках заключения мирной сделки около двух часов. Как отмечал позже глава российской делегации Владимир Мединский, беседы проходили тяжело, однако они были деловыми. Отмечается, что Москва продолжает придерживаться своих принципов в переговорах.
При этом Зеленский продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта. Как сообщил председатель Совфеда Валентина Матвиенко, вместе с еврочиновниками глава киевского режима отвергает содержательную основу соглашения с Москвой.
После этого стало известно, что Киев собирается разработать новый военный план. С таким приказом обратился Зеленский. Это решение созрело после участия главы киевского режима в Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский, киевский главарь призвал разработать план конфликта еще на три года.
Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на стадии, когда ничто не должно поддаваться публичному обсуждению. Официальный представитель Кремля также не стал анонсировать место проведения следующего раунда переговоров.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев подвел итоги прошедшего в Женеве переговорного раунда. Политик заявил, что диалог — «это всегда хорошо». При этом Медведев признался, что убежден в достижении всех целей специально военной операции на Украине. Он назвал это главным приоритетом.