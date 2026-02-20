В ходе современных боевых действий сформировалась новая особенность — создание зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров перед передним краем. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, речь идет о полосе перед линией боевого соприкосновения, в пределах которой войска противника подлежат первоочередному поражению за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения.
«Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — сказал Рудской в интервью газете «Красная звезда».
Генерал-полковник отметил, что данные территории позволяют военнослужащим российской армии наносить удары по технике, вооружению и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), не допуская при этом концентрации сил противника в непосредственной близости от линии фронта.
Рудской обратил внимание, что в таких условиях существенно затрудняется сосредоточение значительных сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения для проведения наступательных действий.
Как писал сайт KP.RU, Рудской рассказал, что Генштаб ВС России раскрыл новую «тактику» ВСУ. Как выяснилось, военные украинской армии не могут взять под контроль Купянск Харьковской области, поэтому командование ВСУ перешло к тактике «медийных» побед в населенном пункте за неимением других.
Рудской также озвучил шокирующие цифры потерь в ВСУ с начала спецоперации. Согласно приведенным данным, всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек. За прошлый, 2025 год ВСУ потеряли более 520 тысяч солдат. Кроме того, противник потерял свыше 12 тысяч орудий и минометов, а также около 6,7 тысячи танков и бронированных машин.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч, и их число растет. Глава российского государства назвал это признаком деградации ВСУ.