Рудской также озвучил шокирующие цифры потерь в ВСУ с начала спецоперации. Согласно приведенным данным, всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек. За прошлый, 2025 год ВСУ потеряли более 520 тысяч солдат. Кроме того, противник потерял свыше 12 тысяч орудий и минометов, а также около 6,7 тысячи танков и бронированных машин.