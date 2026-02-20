Ричмонд
На фоне режима беспилотной опасности в аэропорту Перми задерживаются рейсы

Самолёт из Сочи — почти на 10 часов.

Источник: Freepik

Несколько авиарейсов в Пермь и из Перми задерживаются на фоне объявления режима беспилотной опасности на территории Пермского края утром 20 февраля, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В частности, отложены рейсы в Пермь из Сочи (почти на 10 часов: вместо 05:05 приземление ожидается в 14:55) и Минеральных Вод (11:37 вместо 06:35). Соответственно, задерживаются и обратные рейсы: самолёт в Сочи не вылетит из Перми в 06:50 (сейчас расчётное время — 15:55), а в Мин. Воды — в 15:25 (расчётное время — 19:00).

Также задерживается вылет в Махачкалу: вместо 07:35 он ожидается в 12:15. Обратный рейс также перенесли: приземления самолёта ожидается в 18:35 вместо 14:25.