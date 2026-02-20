Свыше семи часов действовала опасность атаки беспилотников над Воронежской областью

В 5:48 20 февраля в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Режим действовал с 22:16 19 февраля, то есть больше семи часов.
Ни глава региона, ни Минобороны не сообщали о сбитых БпЛА над Воронежской областью.
По данным военного ведомства, минувшей ночью над пятью регионами и двумя морями уничтожили 149 беспилотников: Брянская область — 57, Черное море — 28, Азовское море — 24, Крым — 20, Краснодарский край — 17, Ростовская область — 2, Белгородская область — 1.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля над Воронежской областью сбили два вражеских БпЛА.
