Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше семи часов действовала опасность атаки беспилотников над Воронежской областью

Информации о сбитых дронах не поступало.

Источник: Комсомольская правда

В 5:48 20 февраля в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Режим действовал с 22:16 19 февраля, то есть больше семи часов.

Ни глава региона, ни Минобороны не сообщали о сбитых БпЛА над Воронежской областью.

По данным военного ведомства, минувшей ночью над пятью регионами и двумя морями уничтожили 149 беспилотников: Брянская область — 57, Черное море — 28, Азовское море — 24, Крым — 20, Краснодарский край — 17, Ростовская область — 2, Белгородская область — 1.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля над Воронежской областью сбили два вражеских БпЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше