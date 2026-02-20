Над Кубанью сбили 17 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00. Всего над регионами России в это время уничтожили 149 украинских беспилотников. 28 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 24 — над акваторией Азовского моря. Еще 20 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым.
«Ъ-Кубань» писал, что 19 февраля в период с 20:00 до 23:00 над Краснодарским краем сбили 16 беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря и шесть — над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит над Республикой Адыгея.
