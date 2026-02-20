Ричмонд
Степашин выразил надежду на решение задач СВО в 2026 году

Степашин считает, что урегулирование на Украине могло бы быть достигнуто уже после саммита в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил надежду на то, что задачи специальной военной операции будут решены уже в текущем году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — сказал он в интервью ТАСС о задачах СВО.

По его мнению, мирное урегулирование конфликта на Украине могло бы быть достигнуто уже после российско-американского саммита в Анкоридже, однако процессу помешала позиция европейских стран.

Степашин также считает, что одним из ключевых вопросов на сегодняшний день остается освобождение городов Славянск и Краматорск. Он также отметил, что речь идет о полном освобождении территории Донбасса.

«В любом случае мы это освободим», — подчеркнул экс-глава правительства, комментируя перспективы дальнейшего развития ситуации.

Накануне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвел итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров. Политик отметил, что диалог — «это всегда хорошо». При этом зампред заявил, что убежден в достижении всех целей специально военной операции на Украине. Он назвал это главным приоритетом.

