Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил надежду на то, что задачи специальной военной операции будут решены уже в текущем году.
«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — сказал он в интервью ТАСС о задачах СВО.
По его мнению, мирное урегулирование конфликта на Украине могло бы быть достигнуто уже после российско-американского саммита в Анкоридже, однако процессу помешала позиция европейских стран.
Степашин также считает, что одним из ключевых вопросов на сегодняшний день остается освобождение городов Славянск и Краматорск. Он также отметил, что речь идет о полном освобождении территории Донбасса.
«В любом случае мы это освободим», — подчеркнул экс-глава правительства, комментируя перспективы дальнейшего развития ситуации.
Накануне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвел итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров. Политик отметил, что диалог — «это всегда хорошо». При этом зампред заявил, что убежден в достижении всех целей специально военной операции на Украине. Он назвал это главным приоритетом.