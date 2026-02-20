Ричмонд
Два беспилотника сбили над Ростовской областью в ночь на 20 февраля

Силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 20 февраля, система ПВО сбила два беспилотника над Ростовской областью. Об этом рассказали в социальных сетях Министерства обороны России.

Всего по стране в период с 23:00 19 февраля по 7:00 20 февраля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 57 были сбиты над Брянской областью, 28 — над Черным морем, 24 — над Азовским морем и в других регионах.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил: беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Ситуация остается под контролем оперативных служб, данные уточняются.

Следите за официальными сообщениями Министерства обороны РФ и правительства Ростовской области. Доверяйте проверенным источникам информации.

