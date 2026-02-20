Мужчина погиб при атаке БПЛА на Севастополь 20 февраля

Сняли ее только утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
К сожалению, есть жертвы. Погиб мужчина, который скорее всего в момент работы ПВО находился на улице. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого БПЛА. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако спасти местного жителя не удалось.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев.
Также в Севастополе зафиксированы повреждения инфраструктуры — в районе ул. Маршала Крылова в двух МКД выбиты стекла. В переулке Ставковый пострадали шесть частных домовладений.
Жителей и гостей города просят сообщат об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.