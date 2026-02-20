Ричмонд
В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность»

Режим действовал около трех с половиной часов.

Источник: Комсомольская правда

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила об отмене режима «Беспилотная опасность» в Пермском крае. Режим действовал на территории Прикамья 20 февраля около трех с половиной часов.

«Беспилотную опасность» в Прикамье ввели в 07:00, отменили — в 10:35. Режим ввели на время появления у границ региона неопознанных беспилотных летательных аппаратов.

На фоне введения режима в Международном аэропорту «Пермь» задержали прилет и вылет нескольких авиарейсов южного направления.