В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность»

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила об отмене режима «Беспилотная опасность» в Пермском крае. Режим действовал на территории Прикамья 20 февраля около трех с половиной часов.
«Беспилотную опасность» в Прикамье ввели в 07:00, отменили — в 10:35. Режим ввели на время появления у границ региона неопознанных беспилотных летательных аппаратов.
На фоне введения режима в Международном аэропорту «Пермь» задержали прилет и вылет нескольких авиарейсов южного направления.