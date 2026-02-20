ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.