ФСБ ликвидировала семь украинских диверсантов у Димитрова

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.