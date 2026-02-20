Киев рассчитывает на развитие военного сотрудничества с Токио и приветствует курс премьер-министра Японии Санаэ Такаити на расширение экспорта оборонной продукции. Такое заявление в интервью японскому агентству Kyodo сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Киевский главарь отметил важность противовоздушной обороны для Украины, выразив надежду на то, что японский премьер откроет «коридор для диалога» в этом направлении.
Зеленский также заявил о своем желании провести встречу с Такаити. По его словам, такая встреча может пройти в любом формате: от встречи на полях международного мероприятия до его визита в Токио.
Тем временем Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность премьер-министра заявил, что Япония вместе с государствами-единомышленниками продолжит оказывать поддержку Киеву.
Напомним, Зеленский продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта. Как рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, вместе с еврочиновниками глава киевского режима отвергает содержательную основу соглашения с Москвой. Кроме того, Киев собирается разработать новый военный план еще на три года.