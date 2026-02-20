Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ ликвидировала семь диверсантов ВСУ у Димитрова в ДНР

ФСБ пресекла попытку украинских диверсантов зайти в тыл российских штурмовиков.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ликвидировали семь диверсантов ВСУ у Димитрова в Донецкой Народной Республике. Противник пытался обойти российских штурмовиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова (в украинской версии — Мирноград) силами группировки войск «Центр».

При этом до сих пор российские военные помогают жителям Димитрова, поскольку киевский режим мешают горожанам налаживать мирную жизнь.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше