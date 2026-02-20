Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ликвидировали семь диверсантов ВСУ у Димитрова в Донецкой Народной Республике. Противник пытался обойти российских штурмовиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили 7 украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова (в украинской версии — Мирноград) силами группировки войск «Центр».
При этом до сих пор российские военные помогают жителям Димитрова, поскольку киевский режим мешают горожанам налаживать мирную жизнь.