Бойцы группировки «Север» продвинулись на девяти участках в Сумской области

Ранее в Минобороны сообщали, что на днях бойцы ВС России смогли взять под контроль сразу несколько территорий. Так, они освободили населенные пункты Криничное на Запорожье и Харьковку в Сумской области. За эти операции отвечали военнослужащие Восточной и Северной группировок соответственно.