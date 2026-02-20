Ричмонд
Бойцы группировки «Север» продвинулись на девяти участках в Сумской области

На сумском направлении военные Северной группировки взяли в плен 5 солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы группировки «Север» улучшили свои позиции и продвинулись на девяти участках на сумском направлении. Об сообщили РИА Новости в силовых структурах России.

«Штурмовые подразделения “Севера” продвинулись на девяти участках на 300 метров», — заявил источник.

По его словам, во время продвижения российские военные взяли в плен троих боевиков 21-й отдельной механизированной бригады армии Украины.

Кроме того, нашим войскам успешно удалось отразить контратаку 71-й отдельной аэромобильной бригады врага. В ходе миссии были взяты в плен еще двое украинских солдат.

Ранее в Минобороны сообщали, что на днях бойцы ВС России смогли взять под контроль сразу несколько территорий. Так, они освободили населенные пункты Криничное на Запорожье и Харьковку в Сумской области. За эти операции отвечали военнослужащие Восточной и Северной группировок соответственно.