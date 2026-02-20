В Новосибирск для реабилитации приезжают бойцы СВО из разных регионов России

В Новосибирске с октября 2025 года участники СВО могут пройти подготовку к протезированию. В прошлом году ее успешно прошли 20 бойцов, с начала 2026 года — еще 11 человек. Сейчас такой возможностью пользуются военнослужащие из разных регионов страны — от Приморья до Алтайского края.