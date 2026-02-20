В Новосибирск для реабилитации приезжают бойцы СВО из разных регионов России

— Приоритетная задача для Новосибирска — поддержка участников специальной военной операции. Средства на эти цели предусмотрены. В прошлом году все услуги, которые положены нашим военнослужащим, были оказаны в полном объеме, — рассказал мэр города Максим Кудрявцев на встрече с бойцами, проходящими курс реабилитации в городском социально-оздоровительном центре.
Здесь военнослужащие, получившие увечья в ходе боевых действий, проходят реабилитацию и готовятся к протезированию. Как отметил мэр, «эти ребята — герои, они с честью и доблестью выполнили поставленные перед ними боевые задачи, а сейчас активно занимаются восстановительной физкультурой».
— Наша задача — поддерживать их, помочь восстановиться и как можно быстрее вернуть к привычной жизни, — сказал Максим Кудрявцев.
Мэру доложили, что курс реабилитации длится в среднем три недели — его продолжительность варьируется в зависимости от скорости восстановления пациента. На базе социального учреждения проводят процедуры теплолечения, водолечения, физиотерапии, восстановительной терапии, ингаляции, также предусмотрены курсы лечебной физкультуры и посещение соляной пещеры. При необходимости проводится медикаментозное лечение.
Для каждого участника СВО составлена индивидуальная программа реабилитации.
Справка.
Муниципальное социальное учреждение Новосибирска в октябре 2025 года заключило договор с протезно-ортопедическим центром «Сколиолоджик Сибирь» на оказание медицинских услуг по восстановлению физического и ментального здоровья участников специальной военной операции. По окончании реабилитационного периода военнослужащим проводится протезирование.