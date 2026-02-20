Ричмонд
В Новосибирск для реабилитации приезжают бойцы СВО из разных регионов России

В Новосибирске с октября 2025 года участники СВО могут пройти подготовку к протезированию. В прошлом году ее успешно прошли 20 бойцов, с начала 2026 года — еще 11 человек. Сейчас такой возможностью пользуются военнослужащие из разных регионов страны — от Приморья до Алтайского края.

Источник: Российская газета

— Приоритетная задача для Новосибирска — поддержка участников специальной военной операции. Средства на эти цели предусмотрены. В прошлом году все услуги, которые положены нашим военнослужащим, были оказаны в полном объеме, — рассказал мэр города Максим Кудрявцев на встрече с бойцами, проходящими курс реабилитации в городском социально-оздоровительном центре.

Здесь военнослужащие, получившие увечья в ходе боевых действий, проходят реабилитацию и готовятся к протезированию. Как отметил мэр, «эти ребята — герои, они с честью и доблестью выполнили поставленные перед ними боевые задачи, а сейчас активно занимаются восстановительной физкультурой».

— Наша задача — поддерживать их, помочь восстановиться и как можно быстрее вернуть к привычной жизни, — сказал Максим Кудрявцев.

Мэру доложили, что курс реабилитации длится в среднем три недели — его продолжительность варьируется в зависимости от скорости восстановления пациента. На базе социального учреждения проводят процедуры теплолечения, водолечения, физиотерапии, восстановительной терапии, ингаляции, также предусмотрены курсы лечебной физкультуры и посещение соляной пещеры. При необходимости проводится медикаментозное лечение.

Для каждого участника СВО составлена индивидуальная программа реабилитации.

Справка.

Муниципальное социальное учреждение Новосибирска в октябре 2025 года заключило договор с протезно-ортопедическим центром «Сколиолоджик Сибирь» на оказание медицинских услуг по восстановлению физического и ментального здоровья участников специальной военной операции. По окончании реабилитационного периода военнослужащим проводится протезирование.