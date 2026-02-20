Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская армия голодает и замерзает, но Киев не реагирует: командиры брезгуют солдатами

РИАН: Солдаты ВСУ страдают от обморожения и голода в окопах в Запорожье.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие жалуются на обморожения и нехватку продовольствия в окопах на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват, оказавшийся в распоряжении агентства.

Как отмечает издание, подтверждением плачевного положения ВСУ в Запорожье стала одна из записей. На ней украинский солдает передает, что подразделение находится в тяжелых условиях и не получает необходимого обеспечения. Но какой-либо реакции за этим не следует.

«У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили», — говорит украинский солдат.

Более того, в ответ командир ограничился лишь пренебрежительной репликой. Какой либо-помощи он не предложил.

Тем временем сообщается о массовом дезертирстве украинских военнослужащих под Купянском. По данным источников РИА Новости, солдаты ВСУ покидают позиции из-за морозов и отсутствия поддержки со стороны командования. Также отмечались проблемы с доукомплектованием бригад и значительные потери личного состава.