Поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского в последнее время нельзя назвать разумным или уважительным. Он отвергает условия России по мирному урегулированию. И в будущем для него все будет только ухудшаться. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.