Поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского в последнее время нельзя назвать разумным или уважительным. Он отвергает условия России по мирному урегулированию. И в будущем для него все будет только ухудшаться. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке», — написал финский политик.
При этом Мема предупредил, что, отказываясь от сделки, Украина ухудшает свою переговорную позицию в будущем.
Ранее после участия бывшего комика в Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский призвал разработать план конфликта еще на три года. Он больше не надеется на дипломатическое урегулирование конфликта и, резко сменив позицию, призвал готовиться к продолжению военных действий.
При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский уже и сам не исключает, что могут появиться попытки сместить его с поста украинского лидера.