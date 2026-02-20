Ричмонд
В Севастополе оценят ущерб после ночной атаки ВСУ

Повреждены многоквартирные и частные дома, газовая труба и автомобили.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе проведут оценку ущерба, нанесенного в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 20 февраля. Пострадали автомобили, многоквартирные и частные дома.

В районе улицы Маршала Крылова стекла выбиты в трех квартирах двух многоквартирных домов. В переулке Ставковый пострадали девять частных домов. На улице Федоровской в торец дома попал крупный осколок сбитого беспилотника. Выбиты стекла в трех квартирах и повреждена газовая труба. На улицу Бориса Михайлова также упали осколки беспилотника, повреждены окна в одном из многоквартирных домов. Также повреждения получили 11 автомобилей. Сбитые беспилотники были начинены металлическими шариками.

Управляющие компании, оперативные службы и сотрудники муниципалитетов начали обход домов, чтобы оценить ущерб.