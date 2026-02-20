Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех передал армии новые БРЭМ-80, способные тянуть за собой шесть танков. Видео

«Ростех» направил в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, доработанных с учетом опыта СВО. Тягач оснащен газотурбинным двигателем и способен буксировать несколько танков сразу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В преддверии Дня защитника Отечества российские войска получили партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Техника была усовершенствована с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Машина получила механизированную сцепку для эвакуации техники без выхода экипажа, а ее защищенность была усилена. Благодаря газотурбинному двигателю БРЭМ получилась быстрой, маневренной и легко заводится даже в экстремальные морозы. Для работы в полевых условиях она оснащена мощными лебедками и сошником-бульдозером.

Потенциал тягача был продемонстрирован еще в ходе конкурса «Рембат-2018». Тогда БРЭМ-80 установила рекорд, сдвинув с места и эвакуировав сцепку сразу из шести танков Т-80.