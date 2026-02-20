Ростех передал армии новые БРЭМ-80, способные тянуть за собой шесть танков. Видео

Машина получила механизированную сцепку для эвакуации техники без выхода экипажа, а ее защищенность была усилена. Благодаря газотурбинному двигателю БРЭМ получилась быстрой, маневренной и легко заводится даже в экстремальные морозы. Для работы в полевых условиях она оснащена мощными лебедками и сошником-бульдозером.