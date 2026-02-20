Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за неделю

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1310 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, центра сил специальных операций ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.