Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за неделю

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.