Подразделения «Востока» за неделю освободили два села в Запорожской области

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2415-ти военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня “Град” и пусковую установку реактивной системы залпового огня “Vampire” чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.