Подразделения «Востока» за неделю освободили два села в Запорожской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2415-ти военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня “Град” и пусковую установку реактивной системы залпового огня “Vampire” чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области, подчеркнули в Минобороны России.

«За неделю нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — добавили в министерстве обороны РФ.