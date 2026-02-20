ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск «Запада»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и бригадам ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.