ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск «Запада»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и бригадам ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в недельной сводке ведомства.

Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, уничтожено 23 склада боеприпасов.