ВСУ потеряли свыше 1015 боевиков в зоне действий «Юга» за неделю

«За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.