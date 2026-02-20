Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 1015 боевиков в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1015 военных, 26 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.

Кроме того, Минобороны напомнило, что в понедельник подразделения «Южной» группировки активными действиями освободили населенный пункт Миньковка в ДНР.

