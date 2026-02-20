Силы ПВО сбили 1808 украинских дронов за неделю

«С 14 по 20 февраля средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27776 танков и других боевых бронированных машин, 1669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54816 единиц специальной военной автомобильной техники.