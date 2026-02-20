Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц: боевики батальона «Скала» сдались в плен российским дронам

По данным военкора Александра Коца, деморализованные бойцы батальона «Скала» сложили оружие, следуя командам операторов российских коптеров. В зоне СВО подобные случаи сдачи в плен носят системный характер.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В зоне проведения специальной военной операции зафиксированы новые случаи сдачи в плен украинских военных под контролем беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.

По данным военкора, бойцы украинского батальона «Скала» сложили оружие, следуя командам операторов российских дронов, а не под дулами автоматов в прямом боестолкновении.

Штурмовик группировки «Центр» Павел Яковлев объяснил массовую сдачу в плен потерей мотивации у противника: украинские военные чувствуют себя «смертниками», брошенными командованием. По свидетельству российского бойца, солдаты ВСУ нередко сдаются целыми группами, едва заметив коптер. Они вывешивают белые платки и без сопротивления следуют за дроном к российским позициям.