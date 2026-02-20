В зоне проведения специальной военной операции зафиксированы новые случаи сдачи в плен украинских военных под контролем беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.
По данным военкора, бойцы украинского батальона «Скала» сложили оружие, следуя командам операторов российских дронов, а не под дулами автоматов в прямом боестолкновении.
Штурмовик группировки «Центр» Павел Яковлев объяснил массовую сдачу в плен потерей мотивации у противника: украинские военные чувствуют себя «смертниками», брошенными командованием. По свидетельству российского бойца, солдаты ВСУ нередко сдаются целыми группами, едва заметив коптер. Они вывешивают белые платки и без сопротивления следуют за дроном к российским позициям.