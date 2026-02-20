Военкор Коц: боевики батальона «Скала» сдались в плен российским дронам

Штурмовик группировки «Центр» Павел Яковлев объяснил массовую сдачу в плен потерей мотивации у противника: украинские военные чувствуют себя «смертниками», брошенными командованием. По свидетельству российского бойца, солдаты ВСУ нередко сдаются целыми группами, едва заметив коптер. Они вывешивают белые платки и без сопротивления следуют за дроном к российским позициям.