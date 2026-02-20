Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 14 — 20 февраля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 14 по 20 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 14 по 20 февраля ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности Украины;
  • объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • склады ракетно-артиллерийского вооружения;
  • места производства и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Цветковое, Запасное, Магдалиновку, Приморское и Кричное в Запорожской области;
  • Покровку и Харьковку в Сумской области;
  • Миньковку в ДНР.

«Север» наступает в Сумской области

«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1310 боевиков. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, 94 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1115 боевиков

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 23 склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1015 бойцов, 29 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции РЭБ, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» занял выгодные рубежи

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам и трех штурмовых полков ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2220 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся вперед

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам, четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2415 человек. Также украинская сторона лишилась 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины РСЗО «Град» и пусковую установку РСЗО Vampire, пять станций РЭБ и три склада материальных средств.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций РЭБ, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 13 управляемые авиационные бомбы;
  • 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1808 БПЛА самолетного типа.

Ударными БПЛА уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

