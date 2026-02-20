ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 14 по 20 февраля ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности Украины;
- объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады ракетно-артиллерийского вооружения;
- места производства и хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Цветковое, Запасное, Магдалиновку, Приморское и Кричное в Запорожской области;
- Покровку и Харьковку в Сумской области;
- Миньковку в ДНР.
«Север» наступает в Сумской области
«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1310 боевиков. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, 94 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1115 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 23 склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1015 бойцов, 29 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции РЭБ, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» занял выгодные рубежи
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам и трех штурмовых полков ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2220 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся вперед
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам, четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2415 человек. Также украинская сторона лишилась 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины РСЗО «Град» и пусковую установку РСЗО Vampire, пять станций РЭБ и три склада материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций РЭБ, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 13 управляемые авиационные бомбы;
- 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1808 БПЛА самолетного типа.
Ударными БПЛА уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.