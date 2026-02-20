Эксперт: ВСУ не смогут противостоять РФ еще три года

По мнению собеседника NEWS.ru, озвученное в СМИ намерение Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он опасается покидать пост президента, потому что это грозит ему гибелью. «Его убьют либо правые радикалы, либо спецслужбы Запада», — уточнил эксперт. Он добавил, что информация о том, что Украина планирует противостоять России еще в течение трех лет, адресована Западу. По словам Матвийчука, таким образом глава киевского режима предупреждает, что в случае отказа от содействия ему Европе все равно придется «платить дань» Киеву, чтобы обеспечивать боеспособность ВСУ.