Эксперт: ВСУ не смогут противостоять РФ еще три года

ВСУ не имеют ресурсов и возможностей вести боевые действия с Россией в течение трех лет. Боеспособность Киева зависит от поддержки западных союзников, и в случае ее прекращения украинская армия сразу же капитулирует. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о планах Украины на продолжение военного противостояния.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению собеседника NEWS.ru, озвученное в СМИ намерение Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он опасается покидать пост президента, потому что это грозит ему гибелью. «Его убьют либо правые радикалы, либо спецслужбы Запада», — уточнил эксперт. Он добавил, что информация о том, что Украина планирует противостоять России еще в течение трех лет, адресована Западу. По словам Матвийчука, таким образом глава киевского режима предупреждает, что в случае отказа от содействия ему Европе все равно придется «платить дань» Киеву, чтобы обеспечивать боеспособность ВСУ.

Эксперт обратил внимание на то, что военные возможности Украины как государства ничтожны, так как ресурсы ВСУ основаны на поставках Европы и США. В случае, если западные партнеры «заморозят» поддержку, то Киеву хватит сил на ведение военных действий максимум на несколько дней.

О распоряжении Владимира Зеленского разработать план ведения военных действий еще в течение трех лет рассказал журналист Wall Street Journal Боян Панчевский. Он уточнил, что украинский президент распорядился сформировать документ, в котором будут предусмотрены действия на случай продолжения конфликта с Россией. Позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал эти данные фейком, сообщает РБК.

