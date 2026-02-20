Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters предрекло негативные последствия Украине из-за ударов ВС РФ по портам

Удары России по черноморским портам Украины в конце прошлого года привели к снижению их пропускной способности и нанесли ущерб экспорту. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что именно эти ресурсы служат основным источником дохода Украины в период конфликта с Россией.

10 января агентство Bloomberg сообщило, что экспорт пшеницы с Украины в декабре сократился почти на четверть, а поставки кукурузы уменьшились на 13%. Одной из причин стало сокращение пропускной способности портов Одесской области после повреждений, полученных в результате взрывов в декабре 2025 года.