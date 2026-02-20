Reuters предрекло негативные последствия Украине из-за ударов ВС РФ по портам

«Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что именно эти ресурсы служат основным источником дохода Украины в период конфликта с Россией.
10 января агентство Bloomberg сообщило, что экспорт пшеницы с Украины в декабре сократился почти на четверть, а поставки кукурузы уменьшились на 13%. Одной из причин стало сокращение пропускной способности портов Одесской области после повреждений, полученных в результате взрывов в декабре 2025 года.