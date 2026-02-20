Губернатор Гусев объявил опасность атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом в 16:53 появилось в официальном телеграм-канале губернатора Александра Гусева.
Особое внимание уделяется Бутурлиновскому району. Там объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Работают системы оповещения.
Жителям района даны четкие инструкции: немедленно зайти в помещение; отойти от окон; при обнаружении БПЛА — сразу покинуть зону его видимости и сообщить по телефону 112.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше