Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев объявил опасность атаки БПЛА в Воронежской области

В Бутурлиновском районе звучат сирены.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом в 16:53 появилось в официальном телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

— Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал глава региона.

Особое внимание уделяется Бутурлиновскому району. Там объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Работают системы оповещения.

Жителям района даны четкие инструкции: немедленно зайти в помещение; отойти от окон; при обнаружении БПЛА — сразу покинуть зону его видимости и сообщить по телефону 112.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше