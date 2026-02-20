Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области

Противник использовал FPV-дроны для атаки на медицинское учреждение в селе Воронок. Как отметил глава области, пострадавших среди персонала и пациентов нет, однако здание больницы получило повреждения. Также в результате удара был полностью уничтожен служебный автомобиль медиков, находившийся на территории.