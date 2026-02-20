Ричмонд
Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области

Украинские беспилотники нанесли удар по больнице в Стародубском муниципальном округе Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, здание получило повреждения, а служебный спецтранспорт полностью уничтожен.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Украинские военные нанесли удар с применением беспилотников по гражданскому объекту в Брянской области. Целью атаки стала территория больницы в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Противник использовал FPV-дроны для атаки на медицинское учреждение в селе Воронок. Как отметил глава области, пострадавших среди персонала и пациентов нет, однако здание больницы получило повреждения. Также в результате удара был полностью уничтожен служебный автомобиль медиков, находившийся на территории.

Для устранения последствий налета на месте происшествия работали оперативные службы.